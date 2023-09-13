В Туле 16 сентября пройдет гребной марафон «Большой шлем» Фото: Архив "КП"

16 сентября на Городской набережной начнется ежегодный Тульский гребной марафон «Большой шлем». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В гонке примут участие разнообразные виды гребных судов – сияки, различные байдарки и SUPы. В программе мероприятия две дистанции — 22 километра с одной «петлей» и 45 километров с двумя «петлями».

В районе старта будет находится место для базового палаточного лагеря. Возможно размещение около 50-60 палаток. Прием участников начнется с вечера пятницы, 15 сентября.