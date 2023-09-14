В Туле на Одоевском шоссе автомобиль Renault сбил мотоциклиста Фото: соцсети

В Туле на Одоевском шоссе днем 13 сентября произошло ДТП. Там примерно в 15:20 легковушка врезалась в мотоцикл. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 41-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу мотоциклу Sigma.

В результате ДТП пострадали водитель девушка-пассажир двухколесного транспорта. В момент происшествия они находились в мотошлемах.