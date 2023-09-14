Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2023 8:20

В Туле на Одоевском шоссе автомобиль Renault сбил мотоциклиста

В ДТП пострадали водитель и девушка-пассажир двухколесного транспорта
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Одоевском шоссе автомобиль Renault сбил мотоциклиста

В Туле на Одоевском шоссе автомобиль Renault сбил мотоциклиста

Фото: соцсети

В Туле на Одоевском шоссе днем 13 сентября произошло ДТП. Там примерно в 15:20 легковушка врезалась в мотоцикл. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 41-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу мотоциклу Sigma.

В результате ДТП пострадали водитель девушка-пассажир двухколесного транспорта. В момент происшествия они находились в мотошлемах.