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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 7:22

Жителя Донского приговорили к 5 годам лишения свободы за нападение за незнакомую женщину

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима
Михаил КОРЕНЮГИН
Жителя Донского приговорили к 5 годам лишения свободы за нападение за незнакомую женщину

Жителя Донского приговорили к 5 годам лишения свободы за нападение за незнакомую женщину

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Установлено, что вечером 22 мая 2023 года 38-летний подсудимый напала на проходящую по улице незнакомую женщину. Он сдавил ей шею и ударил рукой по голове, после чего она потеряла сознание. Далее злоумышленник похитил у нее сумочку, в которой находились деньги и телефон. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.