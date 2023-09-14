Жителя Донского приговорили к 5 годам лишения свободы за нападение за незнакомую женщину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Донском, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Установлено, что вечером 22 мая 2023 года 38-летний подсудимый напала на проходящую по улице незнакомую женщину. Он сдавил ей шею и ударил рукой по голове, после чего она потеряла сознание. Далее злоумышленник похитил у нее сумочку, в которой находились деньги и телефон. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.