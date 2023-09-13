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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:46

Роскосмос со спутника обнаружил заросли борщевика в Тульской области

Специалисты выявили на территории региона больше 1100 очагов произрастания опасного сорняка
Михаил КОРЕНЮГИН
Роскосмос со спутника обнаружил заросли борщевика в Тульской области

Роскосмос со спутника обнаружил заросли борщевика в Тульской области

Специалисты компании «Терра Тех», входящей в холдинг «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос», используя спутниковую съемку, составили карту распространения борщевика в Тульской области.

Так, на территории региона выявлено более 1100 очагов произрастания сорняка общей площадью 442,8 гектар. Больше всего борщевиком покрыты территории Тулы и Новомосковска, а также Чернского, Суворовского и Заокского районов.

Применение космической съемки позволяют быстро обнаружить очаги произрастания ядовитого сорняка на больших территориях. Оперативное картографирование способствует эффективному планированию уничтожения сорной растительности.