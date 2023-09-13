Физрука-насильника из Тульской области осудили на 15 лет за надругательство над детьми Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Бывший учитель физкультуры, проживающий в Тульской области, признан виновным по статье «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

Установлено, что с 2017 по 2018 год 58-летний подсудимый работал в школе-интернате, расположенной в Киреевском районе, где надругался над тремя мальчиками, не достигшими 14 лет. Чуть позже его уволили из образовательного учреждения за пьянство.

Суд приговорил злоумышленника к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.