В Ясногорском районе автоледи на машине Lada съехала в кювет и врезалась в дерево Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на 7-ом километре автодороги «Ясногорск - Денисово — Горшково» утром 12 сентября произошло ДТП. Там примерно в 10:30 легковушка врезалась в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 23-летняя девушка, управляя автомобилем Lada Granta, не справилась с управлением транспорта и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала девушка-водитель легковушки. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.