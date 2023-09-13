Для туляков установили новый прожиточный минимум на 2024 год Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области установили величину прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства.

Согласно документу, размер прожиточного минимум на душу населения составил 15254 рубля, для трудоспособного населения — 16627 рублей, для пенсионеров — 13118 рублей, а для детей — 14 796 рублей.

Отметим, то величина прожиточного минимума пенсионеров используется в целях установления социальной доплаты.

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.