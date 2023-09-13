В Туле на улице Металлистов отреставрируют два дома XVIII века Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Металлистов отреставрируют два дома XVIII века. Министерство культуры РФ выделило 889 363 730 рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Подрядчик должен будет до 30 сентября 2025 года провести ремонтные работы и разработать документацию по сохранению и приспособлению здания к использованию.

Речь идет о домах №4а «Дом жилой кон. XVIII в. – 1840-е годы» и №6 «Дом жилой кон. XVIII - нач. XIX вв», которые являются памятниками культурного наследия федерального значения.

Первый из них в 1799 годы принадлежал тульским купцам братьям Василию и Петру Поповым. В его нижней части располагалась лавка, где продавали чай, кофе, свечи, керосин и мыло.

Второе здание известно как «дом Струкова». Там ранее располагался музей, посвященный конструктору Симону Шейнину, где были представлены личные вещи оружейника, воссоздана комната, и где он жил со своей семьей почти 40 лет.