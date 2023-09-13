Туляк украл сумку с телефоном и банковской картой у знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился 28-летний мужчина. Он рассказала, что находился в одном из баров города, где у него украли сумку, в котором находились телефон, банковская и карта и аудиколонка.

Сотрудники правоохранительных на месте преступления незамедлительно задержали 43-летнего знакомого заявителя, который работает в одном из работает в одном из маркетплейсов оружейной столице. Злоумышленника доставили в отделение, где он признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.