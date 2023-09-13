В Учетном переулке Тулы приступили к благоустройству сквера

В Учетном переулке Тулы приступили к обустройству сквера Фото: соцсети

В Туле начали обустраивать сквер в Учетном переулке, на месте которого раньше располагалась парковка напротив «Октавы». Новое пространство объединит проспект Ленина и территорию кластера.

В сквере появятся картинная галерея, лавочки, урны и несколько арт-объектов, таких как «Объемная картинка», «Рамка», «Входная группа» и «Забор с декоративным оформлением». На все работы выделено 18 миллионов рублей.

Также там приведут в порядок все фасады зданий и уберут под землю коммуникации. Обустраивать новое пространство в Туле закончат в конце ноября. Отметим, что парковки в этом месте больше не будет.