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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:45

В Учетном переулке Тулы приступили к благоустройству сквера

На все работы выделено 18 миллионов рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
В Учетном переулке Тулы приступили к обустройству сквера

В Учетном переулке Тулы приступили к обустройству сквера

Фото: соцсети

В Туле начали обустраивать сквер в Учетном переулке, на месте которого раньше располагалась парковка напротив «Октавы». Новое пространство объединит проспект Ленина и территорию кластера.

В сквере появятся картинная галерея, лавочки, урны и несколько арт-объектов, таких как «Объемная картинка», «Рамка», «Входная группа» и «Забор с декоративным оформлением». На все работы выделено 18 миллионов рублей.

Также там приведут в порядок все фасады зданий и уберут под землю коммуникации. Обустраивать новое пространство в Туле закончат в конце ноября. Отметим, что парковки в этом месте больше не будет.