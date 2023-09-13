В Туле прошли областные соревнования по пожарно-спасательному спорту Фото: материалы пресс-служб

12 сентября в Туле на стадионе «Пожарных и спасателей» прошли соревнования на первенство Тульской области по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, в борьбе за звание лучших приняли участие 15 сборных команд пожарно-спасательных гарнизонов в трех видах дисциплин. Участники прошли подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, а также преодоление стометровой полосы с препятствиями и боевое развертывание пожарных рукавов.

В итоге, команда пожарно-спасательного гарнизона города Новомосковск стала лучшей среди первого спортивного коллектива, а команда Веневского пожарно-спасательного гарнизона — среди второго спортивного коллектива.