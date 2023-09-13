Центральный парк приглашает туляков поучаствовать в сборе желудей для оленей Фото: материалы пресс-служб

Центральный парка имени П. П. Белоусова в Туле приглашает жителей и гостей города принять участие в традиционном сборе желудей для оленя Филиппа и его семейства.

Пятнистые олени очень любят данные лакомства, ведь для них это вкуснейший источник ценных витаминов, минералов и других полезных веществ. Поэтому ежегодно в сентябре стартует акция по их сбору.

Принести и оставить жёлуди можно в зооуголк, который работает ежедневно с 10:00 до 20:00.