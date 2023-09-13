В Алексине пьяный мужчина до смерти избил знакомого из-за 200 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Алексине, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 13 мая 2023 года 36-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своему знакомому в коммунальную квартиру, расположенную на улице Баумана. Разозлившись на то, что друг потратил его 200 рублей на себя, а не алкоголь для них обоих, злоумышленник нанес 32-летнему мужчине множество ударов кулаком по голове, шее, туловищу и конечностям. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. При этом мужчина свою вину не признал и заявил, что от нанесенных ударов его знакомый умереть не мог.