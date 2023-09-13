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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:13

16 сентября в Туле выступит симфонический оркестр Белгородской филармонии

Концерт пройдет при участии Тульского государственного хора.
Михаил КОРЕНЮГИН
16 сентября в Туле выступит симфонический оркестр Белгородской филармонии

16 сентября в Туле выступит симфонический оркестр Белгородской филармонии

16 сентября в в концертном зале областной филармонии в Туле выступит симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии.

Художественным руководителем и главным дирижёром является заслуженный деятель искусств России Рашит Нигаматуллин. Концерт пройдет при участии Тульского государственного хора.

В программу мероприятия включены симфония № 2 Сергея Рахманинова, кантата «Stabat mater» Гавриила Ломакина, а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

Начало в 17:00.

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