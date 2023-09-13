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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:50

В Туле приступили ко второму этапу обработки против клещей

На каждом объекте после проведения работ разместят информационные таблички
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле приступили ко второму этапу обработки против клещей

В Туле приступили ко второму этапу обработки против клещей

Фото: материалы пресс-служб

12 сентября в Зареченском и Привокзальном округах Тулы приступили ко втором этапу акарицидной обработки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным территориальных управлений, специалисты обработают более 144 гектар на 395 объектах, таких как: скверы, бульвары, детские площадки и другие общественные пространства.

Участки обрабатывают специальным препаратом на основе циперметрина. По окончании работ на каждом объекте установят информационные таблички с указанием контактных данных подрядной организации, используемого препарата и разрешенных сроках для доступа на обработанную территорию.