В Туле приступили ко второму этапу обработки против клещей Фото: материалы пресс-служб

12 сентября в Зареченском и Привокзальном округах Тулы приступили ко втором этапу акарицидной обработки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным территориальных управлений, специалисты обработают более 144 гектар на 395 объектах, таких как: скверы, бульвары, детские площадки и другие общественные пространства.

Участки обрабатывают специальным препаратом на основе циперметрина. По окончании работ на каждом объекте установят информационные таблички с указанием контактных данных подрядной организации, используемого препарата и разрешенных сроках для доступа на обработанную территорию.