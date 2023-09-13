В Заереченском округе Тулы ликвидируют свалку после вмешательства прокуратуры Фото: материалы пресс-служб

Жители Зареченского округа Тулы пожаловались в социальных сетях на несанкционированную свалку. В связи с этим прокуратура проводит проверку о нарушениях законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что в гаражном кооперативе, расположенном в микрорайоне Солнечный поселка Горелки, располагается несанкционированная свалка строительных и твердых бытовых отходов, а также элементов мебели, ответственность за организацию вывоза которой возложена на председателя кооператива.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ликвидация мусора находится на контроле в ведомстве.