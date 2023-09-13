Жителя Узловой приговорили к 8,5 годам лишения свободы за организацию 71 тайника с наркотиками Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Узловой, признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере).

Установлено, что 26-летний подсудимый исполнял роль закладчика в организованной группе, действующей под видом интернет-магазина по продаже наркотиков.

27 сентября 2022 года он организовал на территории Зареченского округа Тулы 71 тайник с запрещенными веществами, которые ему передало неустановленное лицо. Мужчина сфотографировал участки местности с указанием географических координат для последующей передачи тому же соучастнику.

Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли его преступные действия и изъяли из незаконного оборота 155 грамм мефедрона. Также на съемной квартире подсудимого был проведен обыск, в ходе которого изъято 44,4 грамм мефедрона и 120,5 грамм марихуаны.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет с исправительной колонии строгого режима.