Туляки завоевали медали на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивному ориентированию Фото: материалы пресс-служб

С 7 по 11 сентября в городе Гусь-Хрустальный проходили чемпионат и первенство ЦФО по спортивному ориентированию, в котором приняли участие более 370 человек.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, тульские спортсмены завоевали несколько медалей.

Так, в дисциплине кросс-лонг общий старт среди юношей до 15 лет победили Ярослав Перелыгин, среди девушек до 19 лет — Ярослава Никита и Вероника Павлова.

В дисциплине кросс-эстафета среди девушек до 17 лет - Анастасия Коловерова и Александра Парчук, среди юношей до 17 лет Дмитрий Дорогинин и Роман Панов, среди девушек до 19 лет - Вероника Павлова и Ярослава Никитина, а среди женщин - Елена Рахманина и Мария Палова.

Также в дисциплине Кросс-выбор среди юношей до 15 лет проявил себя - Иван Мазур, а среди девушек до 19 лет - Ярослава Никитина.