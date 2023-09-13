Возле тульского села Хрущево появится новое кладбище Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области появится новое кладбище, которое будет расположено севернее села Хрущево. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

В документе, опубликованном на сайте органа местного самоуправления сказано, что кладбище смешанного типа появится на земельном участке площадью 55 556 квадратных метров.

В данный момент проводится независимая антикоррупционная экспертиза проекта, которая продлится до 14 сентября.