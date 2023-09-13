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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:28

Возле тульского села Хрущево появится новое кладбище

Площадь земельного участка составит 55556 квадратных метров
Михаил КОРЕНЮГИН
Возле тульского села Хрущево появится новое кладбище

Возле тульского села Хрущево появится новое кладбище

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области появится новое кладбище, которое будет расположено севернее села Хрущево. Соответствующее постановление подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

В документе, опубликованном на сайте органа местного самоуправления сказано, что кладбище смешанного типа появится на земельном участке площадью 55 556 квадратных метров.

В данный момент проводится независимая антикоррупционная экспертиза проекта, которая продлится до 14 сентября.