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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:06

Жителя Тулы задержали за призывы к экстремизму и терроризму

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела
Михаил КОРЕНЮГИН
Жителя Тулы задержали за призывы к экстремизму и терроризму

Жителя Тулы задержали за призывы к экстремизму и терроризму

Фото: соцсети

В Туле силовики задержали мужчину, который призывал к экстремизму и терроризму. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

По предварительной информации, злоумышленник на протяжении нескольких лет в социальных сетях продвигал свои экстремистские взгляды. При этом он привлекался к ответственности в 2020 году, но все равно продолжил призывать к убийству государственных деятелей и государственному перевороту.

В отношении туляка возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (призывы к экстремизму и терроризму).