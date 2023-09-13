Жителя Тулы задержали за призывы к экстремизму и терроризму Фото: соцсети

В Туле силовики задержали мужчину, который призывал к экстремизму и терроризму. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

По предварительной информации, злоумышленник на протяжении нескольких лет в социальных сетях продвигал свои экстремистские взгляды. При этом он привлекался к ответственности в 2020 году, но все равно продолжил призывать к убийству государственных деятелей и государственному перевороту.

В отношении туляка возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (призывы к экстремизму и терроризму).