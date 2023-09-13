Тулячка взяла в пяти банках кредит почти на 6 миллионов рублей и перевела мошенникам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратилась 53-летняя женщина. Ей на телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что на потерпевшую якобы кто-то пытается оформить кредит и убедили помочь предотвратить преступление.

- Заявительница знала о подобного рода мошенничествах и заподозрила неладное. Озвучив свои предположения в телефонном разговоре, мошенники стали запугивать ее уголовной ответственностью за отказ в содействии федеральным органам и привлечением ее супруга к воинской обязанности. Поддавшись угрозам мошенников, женщина согласилась на их условия, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

За три дня потерпевшая оформила кредиты в пяти банках, в трех из которых её предупреждали о возможном мошенничестве. Каждый шаг заявительницы координировался злоумышленниками по телефону: ей вызывали такси до банков, проинструктировали как разговаривать с сотрудниками и как отвечать на их вопросы, а также запретили рассказывать родственникам про данную ситуацию. В результате женщина перевела мошенникам 5 миллионов 882 тысячи рублей.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).