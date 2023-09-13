В Тульской области на двух ж/д переездах временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области временно ограничат движение всех видов транспорта через два железнодорожный переезда. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Так, 13 сентября с 8:00 до 17:00 на 343 км перегона «Ефремов – Лобаново» пропуск автомобилей будет осуществляться по одной полосе. Связано это с проведением работ по переборке переездного настила.

Также с 18 по 22 сентября с 9:00 до 17:00 на переезде у станции Турдей Воловского района полностью закроют движение. Там рабочие заменят резинокордовый настил. Объезд будет организован через переезд, расположенный на улице Базарной в поселке Волово.