В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 162 человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 4 по 10 сентября, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 162 человека, 43 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (34%), на территории садово-огородных товариществ (37%), при посещении лесов (7%) и других территорий (22%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 4591 случай присасывания клещей к людям, в том числе 1139 случаев у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрирован 48 завозных случаев, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мордовии.

За период мониторинга исследовано 3258 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 11,8% (ниже среднемноголетнего уровня на 9,6%), анаплазмой — 3,2% (ниже среднемноголетнего уровня на 22%), а эрлихиями– 0,1% (находится в пределах среднемноголетнего уровня). Также в 2023 году зарегистрированы 28 случаев заболевания населения