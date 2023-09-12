Начальник новомосковского предприятия предстанет перед судом за смерть рабочего Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начальник смены отделения по производству аммиака цеха Аммиак-2 АО «НАК Азот» в Новомосковске обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Установлено, что 26 июня 2023 года двое монтажников выполняли на данном предприятии демонтажные работы и разгерметизацию фланцевого соединения. В один момент произошла разгерметизация фланцевого соединения с выбросом горячей пароводяной смеси рядом с вышеуказанными сотрудниками. В результате оба работника получили серьезные ожоги по всему телу. Их незамедлительно доставили в больницу, однако 28 июня один из потерпевших скончался, несмотря на оказанную помощь.

В ходе расследования следователи установили, что 47-летний начальник смены, подписав ряд документов в нарушение федерального законодательства, фактически допустил указанных работников к производству на неподготовленном оборудовании.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.