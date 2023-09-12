13 сентября на трех улицах в Зареченском округе Тулы отключат холодную воду Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №15, 17 и 19 по улице Максима Горького, домах №6, 14, 15, 16, 20, 21 и 23 по улице Пузакова и доме №50а по улице Герцена.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Максима Горького, дома №17.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.