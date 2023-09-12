За 8 месяцев в Тульской области выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области за прошедшие 8 месяцев выросло количество ДТП с участием детей до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество аварий с участием несовершеннолетних выросло со 146 до 160, число пострадавших увеличилось со 170 до 181, а число погибших — с 2 до 4.

В связи с этим с 18 по 22 сентября областная Госавтоинспекция проведет Всероссийскую неделю безопасности дорожного движения, в рамках которой сотрудники ведомства примут участие в родительских собраниях, проведут профилактические акции вблизи образовательных организаций с привлечением юных инспекторов движения и родительских патрулей, организуют пешеходные экскурсии для обучающихся начальных классов по изучению безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом» и привлекут обучающихся 1-9 классов для участия во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги».

Также 20 сентября 2023 года в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях Тульской области пройдет «Единый день безопасности дорожного движения». Автоинспекторы проведут тематические мероприятия для детей, родителей и учителей.