Прокуратура проводит проверку по факту роста цен на бензин в Тульской области Фото: соцсети

В социальных сетях появляются многочисленные записи о резком повышении цен на бензин в отдельных районах Тульской области. Так, на некоторых заправках в Донском и Новомосковске начали продавать топливо по талонам.

В связи с этим региональная прокуратура организовала проверку обоснованности повышения цен на нефтепродукты на отдельных АЗС Тульской области.

В данный момент ведомство запросило необходимую информация в компетентных органах, а также в антимонопольной службе Тульской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры.