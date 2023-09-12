16 сентября в Центральном парке Тулы пройдет забег «Кросс нации» Фото: материалы пресс-служб

16 сентября в Туле в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова пройдет забег «Кросс нации». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В данном мероприятии мужчины и женщины в разных возрастных категориях пробегут 4000 метров, девушки и юноши — 1000 метров, а мальчики и девочки — 500 метров.

Комиссия по регистрации участников работает с 12 до 15 сентября с 10:00 до 17:00 под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал». Также все желающие смогут зарегистрироваться в день соревнований в Центральном парке с 9:00 до 10:30.

Отметим, что массовый забег проводится с 2024 года во всех субъектах России с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения к занятиям физической культурой.