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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:45

В Туле в районе Мясново нашли труп мужчины

Следственный комитет проводит доследственную проверка
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле в районе Мясново нашли труп мужчины

В Туле в районе Мясново нашли труп мужчины

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 сентября в тульском Мясново, рядом с городской больницей №10, обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, за день этого мужчина отказался от госпитализации в медицинское учреждение, а сегодня его состояние ухудшилось. Он сам пошел в больницу, однако скончался по дороге.

В данный момент следственный отдел по Привокзальному округу Тулы проводит процессуальную проверку. Признаков насильственной смерти мужчины нет.