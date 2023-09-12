В Туле в районе Мясново нашли труп мужчины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 сентября в тульском Мясново, рядом с городской больницей №10, обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, за день этого мужчина отказался от госпитализации в медицинское учреждение, а сегодня его состояние ухудшилось. Он сам пошел в больницу, однако скончался по дороге.

В данный момент следственный отдел по Привокзальному округу Тулы проводит процессуальную проверку. Признаков насильственной смерти мужчины нет.