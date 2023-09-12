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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:59

Администрация Дубенского района выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки мальчику

Межрайонная прокуратура провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Администрация Дубенского района выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки мальчику

Администрация Дубенского района выплатит компенсацию пострадавшему от бродячей собаки мальчику

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В деревне Михино Дубенского района в мае 2023 года безнадзорная собака покусала 12-летнего мальчика мальчика. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате чего пострадал несовершеннолетний ребенок.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанного мальчика компенсацию в размере 10 тысяч рублей.