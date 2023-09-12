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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:36

В Чернском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в столб и перевернулся

В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки
Михаил КОРЕНЮГИН
В Чернском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в столб и перевернулся

В Чернском районе автомобиль «ВАЗ» врезался в столб и перевернулся

Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе на 292-ом километре автодороги М-2 «Крым» днем 11 сентября произошло ДТП. Там примерно в 16:05 легковушка врезалась в столб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 46-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», совершил наезд на опору линии электропередачи с последующим опрокидыванием транспорта, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель, которого госпитализировали в больницу с различными травмами, и 54-летний мужчина-пассажир, которому оказали медицинскую помощь на месте происшествия.