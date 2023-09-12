Коронавирус в Тульской области: 19 новых случев заболевания за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 4 по 10 сентября 11 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 812 человек.

При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 193 240 человека.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.