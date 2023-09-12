В Тульской области более 64 тысяч человек сделали прививку от гриппа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

В регион поступили 277780 доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» и 85370 доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри».

По состоянию на 8 сентября в Тульской области против гриппа привились 64176 человек, из них – 23877 детей и 40299 взрослых.

Ведомство напоминает, что важно сделать прививку до начала эпидсезона гриппа. Оптимальный срок вакцинации – сентябрь-октябрь. В данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная.