Туляки завоевали 11 медалей на XV Всероссийских юношеских играх боевых искусств Фото: материалы пресс-служб

В Анапе проходят XV Всероссийские юношеские игры боевых искусств, в рамках которых состоялись соревнования по тхэквондо ИТФ. В них приняли участие более 230 человек из 20 регионов страны.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, Тульскую область представляли 13 воспитанников Областной спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам, которым удалось завоевать 11 медалей:

- 1 место - Чекунова Варвара, Шумакова Анастасия, Приходько Анна, Харламова Анна (командный спарринг);

- 1 место - Чекунова Варвара (туль);

- 1 место - Коробов Даниил (спарринг);

- 1 место - Шумакова Анастасия (спарринг);

- 1 место - Приходько Анна (спарринг);

- 2 место - Приходько Анна (туль);

- 2 место - Будрина Валерия (спарринг);

- 2 место - Харламова Анна (спарринг);

- 2 место - Чекунова Варвара (спарринг);

- 2 место - Ульянова Мария (спарринг);

- 3 место - Логеев Дмитрий (спарринг).

Помимо этого, в общекомандном зачете Тульская область заняла 3 место, а туляк Коробов Даниил одержал 4 победы и выполнил норматив «Кандидата в мастера спорта».