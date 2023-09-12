На пожаре в жилом доме в Новомосковске погибли мужчина и женщина Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Молодежной вечером 11 сентября произошел пожар. Там примерно в 19:26 загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие прибыли 11 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 29 минут, но после ликвидации пожара в доме были обнаружены тела женщины и ее сожителя.

В результате происшествия пристройка и кровля сгорели по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.

Также следственный комитет России по Тульской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек, по результатам которой будет принято процессуальное решение.