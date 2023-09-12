Прокуратура опубликовала статистику преступности в Тульской области за прошедшие 8 месяцев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С января по август 2023 года правоохранительные органы выявили 10865 преступлений. Анализ социально-криминологической характеристики показывает, что показатели преступности снизились в следующий направлениях:

- на 25,9% количество уголовно наказуемых деяний экологической направленности (с 27 до 20);

- на 23,7% количество умышленного уничтожения имущества граждан путем поджога (с 38 до 29);

- на 22% количество фактов неправомерного завладения транспортным средством (с 82 до 64);

- на 15,8% количество грабежей (с 203 до 171);

- на 9,8% количество краж (с 3780 до 3410);

- на 9,1% количество разбойных нападений (с 33 до 30);

- на 4% количество потерпевших, погибших от преступных посягательств (со 174 до 167);

- на 3,6% количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1000 до 964);

- на 2,3% количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1129 до 1103);

- на 2% количество уличных преступлений (с 1431 до 1400).

Также за 8 месяцев правоохранительные органы выявили 968 уголовно наказуемых деяния, связанных с наркотиками, а с незаконным оборотом оружия - 114.

Раскрываемость преступлений составляет 53,8%, а материальный ущерб достиг 1 миллиарда 800 миллионов рублей.