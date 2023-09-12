42 человека пострадали и 5 погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 35 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 4 по 10 сентября, 42 человека пострадали и 5 погибли. При этом среди 5 ДТП с участием несовершеннолетних пострадали 5 детей.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 16. На втором месте наезды на пешеходов - 7, далее съезды с дороги - 4. Также зафиксировано три наезда на велосипедистов и по два опрокидывания и наезда на препятствие.

Напомним, в 27 ДТП, произошедшем на территории Тульской области с 28 августа по 3 сентября, 36 человек пострадали и 5 погибли.