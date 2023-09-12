В Туле полицейские задержали мужчину, укравшего сумку с мобильным телефоном и деньгами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что у нее украли сумку, в которой находились мобильный телефон и 40 тысяч рублей.

В ходе проведение оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 50-летний житель поселка Озерный, работающий сантехником в жилищно-эксплуатационном управлении.

В данный момент полицейские проводят следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств преступления. Также в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.