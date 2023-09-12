В Туле новый мост через Упу откроют ко Дню города в 2024 году

Строительство моста через Упу в Туле идет по графику. Об этом 11 сентября на еженедельном оперативном совещании глава администрации города доложил губернатору Алексею Дюмину.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 35%. Уже установлено все свали, а сейчас возводятся опоры и ведутся работы по устройству ригелей, ростверков и подферменников.

По словам Ильи Беспалова, строительстве ведется по графику. Объект планируют сдать ко Дню города в следующем году. Стоимость возведения моста через Упу составляет 3 миллиарда 521 миллон рублей,

Отметим, что в 2023 года в регионе ведется реконструкция и ремонт 8 мостов, а в 2024 году работы перейдут на мосты регионального значения в Большой Туле, Одоевском, Белевском и Чернском районах.