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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:09

В Богородицком районе автомобиль «ВАЗ» сбил 11-летнюю велосипедистку

Девочке потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Богородицком районе автомобиль «ВАЗ» сбил 11-летнюю велосипедистку

В Богородицком районе автомобиль «ВАЗ» сбил 11-летнюю велосипедистку

Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе на 7-ом километре автодороги «Дон-Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка» вечером 10 сентября произошло ДТП. Там примерно в 17:25 легковушка сбила несовершеннолетнюю велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 45-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», совершил наезд на 11-летнюю девочку на велосипеде, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетня велосипедистка. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.