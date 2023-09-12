Президент Владимир Путин отметил заслуги двух жительниц Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум жительницам Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявили дорожному рабочему Куркинского участка Узловского дорожного ремонтно-строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор» Валентине Епифановой.

Также благодарность также получила заместитель начальника центра – начальник отдела Тульского центра организации работы железнодорожных станций центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» Татьяна Лукьянова.