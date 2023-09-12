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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:50

Президент Владимир Путин отметил заслуги двух жительниц Тульской области

Глава России подписал распоряжение «О поощрении»
Михаил КОРЕНЮГИН
Президент Владимир Путин отметил заслуги двух жительниц Тульской области

Президент Владимир Путин отметил заслуги двух жительниц Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум жительницам Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявили дорожному рабочему Куркинского участка Узловского дорожного ремонтно-строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор» Валентине Епифановой.

Также благодарность также получила заместитель начальника центра – начальник отдела Тульского центра организации работы железнодорожных станций центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» Татьяна Лукьянова.