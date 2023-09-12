21 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 21 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 8 из них. Еще двое к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль, оказался еще пять нетрезвых водителей.

Кроме того, в отношении одного автолюбителя за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.