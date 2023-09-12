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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:14

21 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
21 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

21 нетрезвого водителя задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД Тульской области установлены 21 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Проходить медицинское освидетельствование отказались 8 из них. Еще двое к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль, оказался еще пять нетрезвых водителей.

Кроме того, в отношении одного автолюбителя за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 УК РФ.