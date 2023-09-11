В Узловском районе мужчина на мопеде врезался в металлическое ограждение Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе на 230-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 10 сентября произошло ДТП. Там примерно в 16:40 мопед наехал на препятствие. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, лишенный права управления транспортными средствами 51-летний мужчина, управляя мопедом Honda, врезался в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.