В Узловском районе мужчина на мопеде врезался в металлическое ограждение
Фото: материалы пресс-служб
В Узловском районе на 230-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 10 сентября произошло ДТП. Там примерно в 16:40 мопед наехал на препятствие. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Так, лишенный права управления транспортными средствами 51-летний мужчина, управляя мопедом Honda, врезался в металлическое барьерное ограждение.
В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.