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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 14:17

В ДТП в Узловском районе пострадали водитель и два пассажира автомобиля Hyundai

Все пострадавшие в момент происшествия не были пристегнуты ремнем безопасности
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Узловском районе пострадали водитель и два пассажира автомобиля Hyundai

В ДТП в Узловском районе пострадали водитель и два пассажира автомобиля Hyundai

Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе на 53-ем километре автодороги «Тула – Новомосковск» ночью 10 сентября произошло ДТП. Там примерно в 00:55 легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 19-летний парень-пассажир автомобиля, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а также 19-летняя девушка, которую госпитализировали в больницу с различными травмами.