В ДТП в Узловском районе пострадали водитель и два пассажира автомобиля Hyundai Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе на 53-ем километре автодороги «Тула – Новомосковск» ночью 10 сентября произошло ДТП. Там примерно в 00:55 легковушка съехала в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 19-летний парень-пассажир автомобиля, которым оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а также 19-летняя девушка, которую госпитализировали в больницу с различными травмами.