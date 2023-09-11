Под Тулой пьяный водитель мототранспорта перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе на 4-ом километре автодороги Тула-Белев - автоподъезд к населенному пункту Малахово вечером 8 сентября произошло ДТП. Там примерно в 17:20 мототранспорт перевернулся в кювет. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управления 52-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,175 мг/л), управляя мототранспортным средством «Муравей», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. В момент происшествия шлем у него отсутствовал.