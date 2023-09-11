В Ленинском районе на Осиновой горе автомобиль Opel сбил мужчину и женщину Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе на улице Аркадия Шипунова микрорайона Левобережный вечером 9 сентября произошло ДТП. Там примерно в 17:45 легковушка сбила двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- 58-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Antara, совершил наезд на 28-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали оба пешехода. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.