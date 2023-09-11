В России появилась платформа для запуска Android-приложений в ОС «Аврора»

AVROID, российский разработчик программных продуктов (входит в ИТ-холдинг Fplus), создал платформу, которая позволяет запускать Android-приложения в операционной системе (ОС) «Аврора». Теперь владельцам устройств на ОС «Аврора» станут доступны сотни тысяч существующих мобильных приложений для Android.

AVROID Платформа предназначена для управления изолированными контейнерами в ОС «Аврора». Технология контейнеризации позволяет безопасно интегрировать Android-окружения и Android-приложения в ОС «Аврора», благодаря чему можно безопасно запускать любые программы, сохраняя при этом их полную функциональность. Платформа корректно отображает графические окна приложений, работает с аудио- и видеофункциями, сетевыми соединениями. Пользователи также могут переключаться между несколькими запущенными Android-приложениями и управлять их настройками.

Платформа находится в стадии бета-тестирования и в течение ближайших месяцев станет доступна для всех владельцев устройств с ОС «Аврора».

«Приятно видеть, что инвестиции, направленные в растущий сектор системного ПО для мобильных устройств, приводят к появлению востребованных рынком продуктов. Благодаря AVROID Платформе тысячи российских коммерческих и государственных организаций смогут быстрее и легче перейти на отечественные технологии. Успешная реализация столь сложной технологии мотивирует нас продолжать инвестировать в расширение продуктового портфеля AVROID», — заявил управляющий партнер и основатель инвестиционного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров.

«Российские корпорации и государственные структуры активно реализуют программы перехода на отечественные решения, переходя в национальную мобильную экосистему “Аврора”. Однако несмотря на готовность операционной системы, трудно преодолимым препятствием становится необходимость переноса всего спектра необходимого ПО, что требует времени. Похожим путем развивалась экосистема MacOS компании Apple, существенно проигрывавшая в свое время Microsoft Windows по ассортименту ПО. Тогда на помощь пришла компания Parallels, позволившая запускать приложения Windows в экосистеме Mac, а сейчас AVROID решает аналогичную задачу — дает возможность запуска на российской ОС приложений, написанных для американской системы. Создание полноценной национальной мобильной экосистемы возможно только объединением усилий лидирующих ИТ-компаний. Вклад AVROID трудно переоценить — он может существенно приблизить мобильный цифровой суверенитет РФ», — заявил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Главная задача, которую сейчас решает AVROID Платформа — сделать доступными для широкого круга пользователей устройств на ОС “Аврора” весь спектр привычных приложений, существующих для Android и iOS (как правило они пересекаются). Вторая связана с тем, что для того, чтобы написать приложения для российской ОС нужно не только время и разработчики, но и достаточно большое количество пользователей. Как члены сообщества, занимающегося развитием ОС “Аврора”, мы понимаем, что количество нативных Аврора-приложений будет геометрически расти с увеличением числа пользователей. Поэтому AVROID Платформа открывает также большие возможности для выхода ОС на консьюмерский рынок», — добавил управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.

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