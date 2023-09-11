Стал известен стартовый состав команд на матч «Арсенал» - «Химки»

Опубликованы стартовые составы команд и запасных на матч «Арсенал» - «Химки» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

За «Арсенал» в основном составе сыграют: Кокарев (вратарь), Нижегородов, Большаков, Коротков, Попов, Кайнов, Макаров, Ндука, Ткачёв (капитан), Хабибов, Окоронкво.

Запасные: Герасимов, Левашов, Голосов, Денисов, Быковский, Пантелеев, Померко, Халназаров, Гелоян, М. Яковлев, Гираев.

За «Химки» на поле в основном составе выйдут: Обухов, Голубович, Степанов, Варатынов, Исаенко, Терехов, Хосонов, Магомедов, Корян, Берковский, В. Яковлев.

Запасные: Бурыченков, Андраде, Мохаммад, Мелентиевич, Поройков, Аветисян, Садыгов, Панченко, Архипов.

Напомним, на данный момент туляки идут на 13 месте в таблице, имея 10 очков в турнирной таблице, а химчане на 9 месте с 11 очками.