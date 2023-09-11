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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:44

Новомосковску присвоили звание «Город трудовой доблести»

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин
Михаил КОРЕНЮГИН
Новомосковску присвоили звание «Город трудовой доблести»

Новомосковску присвоили звание «Город трудовой доблести»

Новомосковску, расположенному в Тульской области, официально присвоили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Звание также получили города Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Подольск, Владимир, Воткинск, Находка и Рязань.

- Данные населенные пункты стали "Городами трудовой доблести" за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, — говорится в указе.