Новомосковску присвоили звание «Город трудовой доблести»

Новомосковску, расположенному в Тульской области, официально присвоили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Звание также получили города Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Подольск, Владимир, Воткинск, Находка и Рязань.

- Данные населенные пункты стали "Городами трудовой доблести" за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, — говорится в указе.