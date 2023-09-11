В Туле гражданину Таджикистана вынесли приговор за угрозы журналисту Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Иностранный гражданин, проживающий в Туле, признан виновный в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенное с угрозой применения насилия).

По версии следствия, в октябре 2022 года 26-летний обвиняемый неоднократно угрожал расправой журналисту регионального СМИ по телефону, требуя удалить с сайта видео, на котором совершал административное правонарушение на своем авто.

Суд приговорил подсудимого к 1 году и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Стоит отметить, что в ходе расследования мужчина полностью признал свою вину и возместил репортеру причиненный моральный вред.